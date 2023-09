Arrestato a Venezia l' attore spagnolo Gabriel Guevara | è accusato di violenza sessuale

Il giovane attore spagnolo Gabriel Guevara è statoieri, sabato 2 settembre, a. Sul 22enne - vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, la cui cerimonia era prevista questa sera al Lido - pendeva un ...Sabato l'attore spagnolo Gabriel Guevara è statodalla polizia italiana al Lido didurante la Mostra del cinema, iniziata mercoledì. ...... 22 anni, interprete del film "E' colpa mia", su cui pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale è statosabato 2 settembre adalla polizia nei ...

Venezia, arrestato l’attore Gabriel Guevara. La Biennale: “Non era al Lido per noi” la Repubblica

L'attore si trovava al Lido per ricevere il premio del festival Filming Italy per il film "E' colpa mia", trasmesso su Prime Video: ora la giuria ha sospeso tutto. Il festival di Venezia: "Non era qu ...La madre di Gabriel Guevara, Marlene Mourreau, rompe il silenzio sul presunto arresto a Venezia. Intervistata da Telecinco ha spiegato di non aver sentito il figlio: “Non ho parlato con lui questa ...