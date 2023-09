Arianna Mihajlovic e la prima estate senza Sinisa | ho scelto di reagire per i miei figli

Oggi, però, ognuno si sente in diritto di criticare le vite altrui e dunque non dubitiamo che, vedova del giocatore e allenatore Sinisa Mihajlovich , scomparso a dicembre per una ...'Aprire la casa senza di lui non è stato facile'. Inizia così il racconto al settimanale Chi diRapaccioni, vedova di Sinisa, scomparso lo scorso dicembre a causa della leucemia. La prima estate senza lo storico campione è iniziata da una quotidianità passata testimoniata dall'..." Un vuoto enorme vivrò anche per te ". Cinque giorni fascriveva queste parole su Instagram, condividendo con i fan uno scatto con il marito Sinisa. Parole cariche di dolore ma anche di speranza, quella di provare ad andare avanti ...

Mihajlovic, la moglie Arianna: «Mi manca. Criticata anche per un aperitivo» Corriere della Sera

Arianna Mihajlovic, vedova di Sinisa Mihajlovich, scomparso per una leucemia, racconta a Chi il dolore nell'affrontare la mancanza del marito nella sua prima estate senza di lui e cosa le dà forza.In un'intervista a "Chi" la moglie di Sinisa svela retroscena inediti sull'ex giocatore e allenatore ...