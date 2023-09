Apayaye | Il Trend Incomprensibile tra i Giovanissimi Che Ci Ha Accompagnato in Estate

Leggi su moltouomo

(Di domenica 3 settembre 2023) Siete genitori? Lavorate a contatto con bambini? Avete avuto l’ombrellone “invaso” da marmocchi in pre-adolescenza? È probabile allora che vi siate imbattuti in una conversazione alquanto strana e che è diventata un tormentone per tutta l’2023 appena conclusa. Frasi come “Eh?” e “” sembrano essere diventate parte del vocabolario dei più giovani, spesso scatenando risate incontrollabili tra amici e, talvolta, a spese il più delle volte di noi ignari Boomer. Cosa diavolo significae da dove proviene questo misterioso? Scopriamolo insieme…: Un Linguaggio? Prima di tutto, cerchiamo di svelare il significato di questa parola enigmatica. Signore e Signori, Ladies & Gentlemen,non ha alcun ...