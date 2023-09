Antonella Fiordelisi a Pechino Express | con lei Sophie Codegoni o Dayane Mello? “Un’altra persona”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 3 settembre 2023)verso la nuova stagione di? Dopo l’esperienza al GF Vip, l’influencer e modella potrebbe presto essere protagonista di un altro reality televisivo. In vista della nuova edizione del programma on the road, è stato avanzato anche il suo nome, ma chi l’affiancherebbe in questa nuova avventura?:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.