Anticipazioni My Home My Destiny | Puntate Turche | Arriva La Sorella Segreta Di Zeynep!

(Di domenica 3 settembre 2023)MyMy: i telespettatori faranno la conoscenza di Gulbin, ladi Zeynep che sembrerà aver intenzione di danneggiare la sua parente… Nelledi MyMy, i telespettatori faranno la conoscenza di Gulbin, la misteriosa figlia di Sakine edi Zeynep. Quest’ultima inizierà ad inserirsi nella vita di Zeynep presentandosi con un altro nome, e ad un certo momento sembrerà anche poter diventare una minaccia per lei. Ma ecco che cosa sta per succedere.MyMy: Gulbin, ...

Lui si troverà a parlare spesso con Selin di nascosto da Emine, fino a quando dopo una discussione lei non trova le chat con l'altra! MyMy Destiny: Emine tradita da Faruk Selin ...Un nuovo importante personaggio in Mymy destiny 2 e la svolta della protagonista Nella seconda stagione della serie tv turca, che da lunedì sarà visibile solo in altre modalità , ci sarà un ...... un canale broadcast ufficiale dedicato al programma, con, curiosità e sondaggi. Il 7 ... Parte il 4 settembre la seconda stagione della soap MyMy Destiny , con Demet Özdemir. La ...

Le anticipazioni rivelano che Serhat verrà arrestato dopo aver tentato di sequestrare Benal. Proprio quest'ultima verrà trasportata in ospedale dove temerà di aver perso il bambino che attende.