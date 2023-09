Ansia rinnovo | l’agente è allo stadio ma l’accordo è distante

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 settembre 2023) Si tratta del tema più caldo in quel di Napoli. I rinnovi di contratto per i gioielli azzurri è una priorità, ma manca. Vincere lo scudetto nella passata stagione ha sicuramente portato in alto il colore azzurro, ma come conseguenza ha anche avvicinato a sé molte squadre. Perché? L’interesse verso i gioielli che lo scorso anno hanno spaccato in due la Serie A, non è poco. Gli assalti dall’estero, Arabia compresa, hanno fatto tremare tutti i tifosi napoletani. Il tema rinnovi è questione più che calda in questa città. Rinnovare e soddisfare i giocatori più talentuosi ora sembra esser più di una necessità. Dopo Osimhen, c’è un’altra priorità per De Laurentiis A far luce sulla questioni rinnovi in casa Napoli è proprio il Corriere dello Sport.Mamuka Jugeli anche ieri sera ha seguito da vicino la questione Khvicha Kvaratskhelia. ...