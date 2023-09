Anguissa delude con la Lazio | Gazzetta | “Luis Alberto decisivo | ma dov’era Frank?”

(Di domenica 3 settembre 2023) Il centrocampista del Napolistecca la sfida contro laricevendo voti insufficienti dai quotidiani sportivi. La compagine di Sarri si impone per 2-1 al Maradona. Male, tra gli altri, anche. Il centrocampista del Napoli, dopo un ottimo inizio di stagione, stecca la sfida contro laricevendo voti insufficienti dai principali quotidiani sportivi.è apparso il lontano parente del calciatore ammirato nelle gare precedenti. Un po’ tutte le testate giornalistiche commentano in modo negativo la sua prestazione, bocciandolo con una serie di insufficienze. Per il Corriere dello Sport è da 4.5: “Spettatore disul gol e non solo. Quanto spazio, quanti problemi. E’ anche stranamente impreciso”. Anche gli ...

Mondiali, i flop:il Camerun di. Mondiali, i flop: la Serbia di Vlahovic affonda . Mondiali, i flop: Nunez non trascina l'Uruguay . Mondiali, i flop: Lukaku e la generazione d'oro ...Mondiali, i flop:il Camerun di. Mondiali, i flop: la Serbia di Vlahovic affonda . Mondiali, i flop: Nunez non trascina l'Uruguay . Mondiali, i flop: Lukaku e la generazione d'oro ...

"Spettatore di Luis Alberto sul gol e non solo" Anguissa deludente ... CalcioNapoli24

Botta e risposta tra Carmine Martino e Samuele Ciambriello ai microfoni di Kiss Kiss dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio.Prima sconfitta in campionato per il Napoli, gli azzurri hanno perso per 2-1 contro la Lazio. Gara nel complesso non sufficiente della compagine di Rudi Garcia. A colpire in particolare è stata la pre ...