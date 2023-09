Anghiari | pescatori ubriachi finiscono con l’auto in un laghetto

Leggi su lortica

(Di domenica 3 settembre 2023) Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Sansepolcro, insieme ai colleghi del Nucleo Sommozzatori di Firenze, sono intervenuti questa notte in una delle golene del fiume Tevere, nel Comune di, per il recupero di una vettura. Insieme ai carabinieri della locale stazione sono stati allertati per una vettura, una Ford Fiesta, che era immersa nel laghetti di Golena del Tevere. Sarebbero stati gli stessi occupanti delad allertare i soccorsi, due cittadini di origine rumena, arrivati per pescare si sarebbero poi fermati a mangiare e bere, forse con qualche bicchiere di troppo, decidendo di fermarsi per dormire proprio a ridosso dello specchio acqua masi sarebbe sfrenata improvvisamente finendo in acqua. È poi scattato l’allarme al numero unico 112 I sommozzatori dei Vigili del Fuoco e i Vigili del Fuoco di ...