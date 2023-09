Anello troppo stretto al dito | servono i pompieri

(Di domenica 3 settembre 2023) A Catanzaro devono intervenire i vigili del fuoco Per togliere a un giovane di 14 anni undi acciaio che gli stringeva ildella mano, causando gonfiore e un forte dolore, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Lamezia Terme (Catanzaro). Su richiesta del pronto soccorso, i vigili del fuoco sono intervenuti all’ospedale “Giovanni Paolo II” e, coadiuvati dal personale medico, sono riusciti a tagliare e rimuovere l’con un piccolo flex ad alta precisione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I Vigili, coadiuvati dal personale medico del Pronto soccorso, utilizzando un piccolo flex ad alta precisione, sono riusciti a tagliare e rimuovere l', senza che il giovane malcapitato subisse ...

Anello troppo stretto al dito, intervengono i pompieri Adnkronos

(Adnkronos) - Per togliere a un giovane di 14 anni un anello di acciaio che gli stringeva il dito della mano, causando gonfiore e un forte dolore, è stato ...