Ancora guai per Corona | fermato senza patente alla guida di un Range Rover a Milano

Nuovi guai per l'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. A Milano, lungo l'arteria stradale che porta all'aeroporto, i carabinieri lo hanno fermato dopo che, in macchina, aveva fatto una manovra azzardata ad alta velocità in viale Forlanini. D'altro canto, nel medesimo provvedimento, erano stati elencati i procedimenti ancora in corso per truffa, diffamazione, percosse, minaccia, tentata estorsione e violazione della legge sulla privacy. Fabrizio Corona, oltre ad aver ricevuto una multa per guida senza patente, verrà segnalato al Tribunale di Sorveglianza. Lo riporta il quotidiano Il Giorno.

L'ex fotografo non poteva mettersi alla guida, dato che la sua patente risulta revocata da 11 anni. Inoltre si trovava lontano da casa in un orario non consentito. È stato segnalato ...Nuovi guai per Fabrizio Corona. A Milano ... D’altro canto, nel medesimo provvedimento, erano stati elencati i procedimenti ancora in corso per truffa, diffamazione, percosse, minaccia, tentata ...