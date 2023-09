Anagni | parla uno dei ragazzi che ha ucciso a calci la capretta | «Era una serata goliardica | ma ora non dormo più la notte»

Leggi su open.online

(Di domenica 3 settembre 2023) Lanon riesce più a dormire. Il 17enne che domenica 27 agosto ha preso aunadurante una festa di compleanno, ha ricostruito davanti al suo legale lanell’agriturismo Sant’Isidoro di(Frosinone). «Quando l’ho colpita era già morta. Certo, questo non ci autorizzava ad infierire, ma era una, avevamo anche bevuto», sottolinea il minorenne, citato dal Corriere della Sera. Il giovane, che dice di essere pentito poiché a casa ha un cane e un gatto e «guai a chi me li tocca», spiega al suo avvocato che quello che gli fa più paura «è la gogna cui sono sottoposto in questo momento» insieme agli altri 11 indagati per la morte dell’animale. Il nome e l’indirizzo di casa del minorenne erano finiti in rete, sotto le minacce di ...