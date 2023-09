Amici 23 | spunta il secondo allievo della nuova edizione | è un altro figlio d’arte?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 3 settembre 2023) Manca poco all’inizio di23 e l’attenzione si focalizza sui casting che giungono ormai all’ultimo step. Stando alle ultime voci, Rudy Zerbi avrebbe chiesto alla produzione di inserire un notonella scuola più famosa d’Italia tralasciando le ultime fasi dei provini. Stiamo parlando di Tredici Pietro, pseudonimo di Pietro Morandi, nonchédel celebre Gianni Morandi. Il ragazzo si sarebbe presentato ai primi casting e avrebbe trovato subito l’ok del professore.23: arriva ildi Gianni Morandi Nella piazza musicale da qualche anno, Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, avrebbe deciso di ripartire da zero. Sebbene abbia in repertorio già alcuni brani, alcuni dei quali anche piuttosto ascoltati, il ragazzo avrebbe rimesso tutto in discussione per ...