Amato su Ustica smentisce pure se stesso

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 settembre 2023) La storia personale e la carriera politica (parlamentare dal 1983 al 2008) di Giulianoimpongono di prendere in considerazione quanto afferma seppur per le medesime ragioni - ex presidente del consiglio, più volte ministro, presidente della Corte Costituzionale – ci si aspetterebbero elementi concreti e non tesi già certificate come infondate a livello tecnico, governativo, parlamentare e giudiziario. Bene ha fatto Repubblica a dare risalto alle parole di. Ma immediato torna alla mente il trattamento riservato a Marcello De Angelis colpevole di aver messo in dubbio la verità giudiziaria sulla strage di Bologna e per questo passato al tritacarne politico e mediatico. E così ci ritroviamo a parlare di, a rispolverare vecchi fascicoli d'inchiesta, di commissioni parlamentari. Scoprendo che non esistono atti ...