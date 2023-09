Amal Clooney incanta Venezia senza red carpet

Leggi su velvetmag

(Di domenica 3 settembre 2023)è a, ma non per sfilare sul tappeto rosso del Festival, bensì per partecipare ad una cerimonia importante. Immancabile al suo fianco il marito George, entrambi eleganti e chic.e suo marito George hanno raggiunto, ma non per partecipare al rinomato Festival del Cinema. Di fatto la coppia non ha sfilato sul tappeto rosso più ambito del Lido, ma ha garantito la propria pread un altro evento parallelo svoltosi in città e che, grazie alla loro apparizione glam, ha immediatamente catturato l’interesse.. Crediti: Ansa – VelvetMagGià l’arrivo della coppia in Laguna aveva scatenato la caccia al trend.è sempre impeccabile e anche questa ...