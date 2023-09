Altra tappa ‘pazza’ alla Vuelta | vince Kamna Roglic ci prova | ma Evenepoel risponde presente

(Di domenica 3 settembre 2023) L’ultima frazione prima del giorno di riposoè condizionata ddecisione di neutralizzare a due km dall’arrivo.fine la spunta. Doveva essere la frazione per attaccare, mafine è stata unacaratterizzata da caos sin dai primi chilometri.fine a spuntarla è statodavanti al nostro Sobrero, autore di una buona, e Hamilton. La gioia disul traguardo – Notizie.com – © AnsaI big sono stati costretti a darsi battaglia per pochi chilometri vista la decisione della giuria di anticipare la neutralizzazione a 2 km a causa della presenza del fango negli ultimi metri. Scelta che sta ha fatto molto discutere. Il resoconto della ...

... "Come ho detto anche in altre occasioni non dobbiamo pensare a chi c'è dall'parte del campo ... Sono contento di farequi nelle Marche, terra che mi accoglie da due anni che sto apprezzando ......della 9a: i flop. REMCO EVENEPOEL 5,5. Dopo aver ammesso candidamente che nello sprint del giorno prima non sapeva ci fossero abbuoni (era convinto che fosse arrivata la fuga), ecco un'...Nelladi coppa del Mondo di scherma paralimpica nella lontana Busan, in Corea del sud, l'...non è terminato perché domani sarà in gara anche nella prova di spada dove andrà a caccia di un'...

Vuelta 2023 tappa 9: percorso, altimetria, favoriti e orari tv Quotidiano Sportivo

Discusso epilogo nella frazione di Collado de la Cruz de Caravada: la corsa viene neutralizzata per la strada sporca di fango ...La nona tappa finisce due chilometri prima del traguardo per una piccola colata di fango (una striscia di una decina di metri): decisione oggettivamente discutibile. Cosa è successo ...