Allerta meteo in Campania per vento forte e mare agitato | preoccupano gli incendi

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso diper “venti forti e temporaneamente molto forti, in particolare martedì 5 settembre, dai quadranti settentrionali, con possibili raffiche., soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibiliggiate”. L’entra in vigore domani, lunedì 4 settembre alle ore 10 e termina dopodomani, martedì 5 settembre alle ore 22. Prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico, delle strutture provvisorie (impalcature) e a quelle per la balneazione (ombrelloni, gazebo e simili). Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di attivare sui rispettivi territori tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i ...

La gestione dell'neve a Savona in queste ore da parte dell'amministrazione di Ilaria Caprioglio è già oggetto di critiche dal Pd e contro risposte incrociate da parte degli interessati ...Per via dell'che in quella data ha comportato la chiusura dei cimiteri cittadini, la commemorazione organizzata dalla Federazione livornese del Partito della Rifondazione Comunista e ...Il 28 agosto 2023 è stato il ventisettesimo anniversario della scomparsa della compagna Edda Fagni. Per via dell'che in quella data ...

Allerta Meteo, domani arriva il Ciclone di Calipso: 5 giorni di tempesta sul mar Jonio, scatta l’all ... MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per "venti forti e temporaneamente molto forti, in particolare martedì 5 settembre, dai quadranti settentrionali, con ...Domenica d'allerta meteo per maltempo in Spagna, nella zona di Alcanar (Tarragona), al sud di Barcellona. Forti precipitazioni stanno mettendo in seria difficoltà ...