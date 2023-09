Allagamenti o tempesta di fulmini? Come comportarsi alla guida dell’auto quando ci sono temporali

(Di domenica 3 settembre 2023) Se non conosci queste procedure rischi la vita. Ecco cosa fare e cosa ti mette in pericolo nel caso dio tempeste dire durante un violento temporale o unadipuò essere inquietante e pericoloso. Gli esperti rivelanoin situazioni del genere per evitare pericoli a noi e agli altri occupanti della nostra vettura.guidiamo durante un temporale possiamo fare degli errori anche gravi. Un veicolo sottoposto ad una regolare manutenzione può essere un luogo sicuro sia nel caso diche digamento eppure cianche delle situazioni nelle quali è meglio abbandonare l’auto.o ...

Lasta causando forti precipitazioni anche in alcune zone delle province di Fujian e ... Oltre 30mila persone sono state costrette a evacuare da Pechino a causa degliche hanno ...... oltre un centinaio di chilometri a nord di Tampa , in quella che è stata indicata come la... Forte l'intensità della pioggia, che potenzialmente potrebbe causarefino ad un'altezza ...Dopo aver portatoe danni a Cuba nei giorni scorsi, Idalia, alimentata dalle temperature eccezionalmente calde delle acque del Golfo del Messico , si è rafforzata indi categoria ...

Usa, allagamenti in Carolina del Nord e Virginia per la tempesta ... Il Sole 24 ORE

Stati Uniti. La calma prima della tempesta del 30 agosto 2023. L'uragano Idalia ha colpito la Carolina del Sud come tempesta tropicale diverse ore dopo, provocando allagamenti in tutto lo stato e dann ...È uno scenario apocalittico quello descritto dalle immagini che arrivano dalla Cina e da Hong Kong, paralizzate in attesa dell'arrivo del super tifone Saola. Si prevedono mareggiate e venti oltre i 20 ...