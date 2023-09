Alessandro Borghese 4 Ristoranti da stasera su Sky Uno | Bassano del Grappa nella puntata del 3 settembre

(Di domenica 3 settembre 2023)su Sky Uno alle 21:15 prende il via la nuova stagione di: ladel 3del. Riparte l'avvincente viaggio tra i ristoratori italiani di. Le nuove sfide prendono il viasu Sky Uno e in streaming solo su NOW: chefsalirà a bordo del suo inconfondibile van dai vetri oscurati, pronto a macinare chilometri su chilometri per scoprire le nuove tendenze della cucina nostrana e per decretare i ristoratori migliori.di questa domenica 3chef...

Riparte l'avvincente viaggio tra i ristoratori italiani di4 Ristoranti . Le nuove sfide prendono il via stasera su Sky Uno e in streaming solo su NOW: chefsalirà a bordo del suo inconfondibile van dai vetri oscurati, pronto a ...Bagagli chiusi, sta per ripartire l'avvincente viaggio tra i ristoratori italiani di4 Ristoranti . Le nuove sfide dell'iconico show, diventato un cult della televisione italiana, prendono il via domenica 3 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , ...Bagagli chiusi, sta per ripartire l'avvincente viaggio tra i ristoratori italiani di4 Ristoranti . Le nuove sfide dell'iconico show, diventato un cult della televisione italiana, prendono il via domenica 3 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , ...

4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24: prima puntata a Bassano del Grappa Dissapore

Stasera su Sky Uno alle 21:15 prende il via la nuova stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti: la puntata del 3 settembre a Bassano del Grappa.Da lunedì 4 settembre, alle ore 18.45 su Canale 5, Gerry Scotti torna a guidare la sua dodicesima edizione “Caduta libera”, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Il ...