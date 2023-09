Al via Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

(Di domenica 3 settembre 2023) Lunedì 4 settembre, su Canale 5, al via la nuova stagione di “Cinque”, il programma targato Videonews, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.55, che vede alla conduzione. La prima in cui non ci sarà Barbara D’Urso che ha condotto il day time L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Al via "Pomeriggio Cinque" condotto da Myrta Merlino TGCOM

