Al mondiale di Basket l' Italia ha fatto un altro miracolo

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 3 settembre 2023) L’delè tra le prime otto del mondo. Non basta ancora a portarci ai Giochi di Parigi, ma dopo 25 anni significa qualcosa tornare lassù. Dopo aver battuto la Serbia si è ripetuta, quasi in scioltezza, contro Portorico (73-57) con un’altra vittoria che non ha una faccia sola, ma quella del gruppo costruito dal più pirotecnico dei commissari tecnici. Gianmarco Pozzecco è il coach che fa i cuoricini ai suoi giocatori, corre ad abbracciarli, chiama “amore mio” il presidente federale Petrucci e dedica la vittoria al nonno di Matteo Spagnolo che se n’era andato prima della partita. “Non ci credeva nessuno, giustifico tutti quelli che non ci hanno creduto solo perché non conoscono bene questi ragazzi. Ho 12 ragazzi meravigliosi. L’unico a crederci in tuttaera il papà di Gigi Datome, ma perché conosce suo figlio – dice il ...