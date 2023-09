Al-Ittihad | c'è una clausola nel contratto di Sergio Ramos

Lo scrive dalle colonne del Mirror Sport, avvertendo i tifosi del Liverpool dopo il tentativo (per ora andato a vuoto) dell'Al: " Preparatevi, manca ancorasettimana alla chiusura del ...... soprattutto dopo l'addio con Karim Benzema, sedotto dagli arabi dell'Al -. In questa ...vera e propria telenovela di mercato: lo scorso anno il francese sembrava ad un passo dal vestire la ......parlare "egiziano" in Arabia Saudita come confermato dall' Al, che nelle ultime ore ha rilanciato l'offerta per Mohamed Salah . Come riportato da Sky Sports , il club saudita ha spedito...

Clasico d'Arabia, che show: l'Al Hilal beffa l'Al Ittihad e vince 4-3. Super Mitrovic La Gazzetta dello Sport

Sergio Ramos giocherà nell'Al Ittihad nella Saudi Premier League. La notizia è stata data dal quotidiano spagnolo Marca. Il difensore ritrova quindi Karim Benzema, con cui ha giocato diverse stagioni ...Il tecnico del Real Betis blocca il trasferimento in Arabia del difensore centrale: "Non possiamo venderlo in questo momento".