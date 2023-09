Aggro Dr1ft | la recensione | Harmony Korine e un film impossibile da valutare

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 settembre 2023) Ladi: ildirifiuta qualsiasi definizione, invalutabile nella sua struttura, ma anche stimolante (ed estenuante) nella sua folle e ardimentosa idea. Alla fine delsiamo rimasti sospesi, basiti, esterrefatti. Quasi divertiti, se non fosse per il mal di testa. Eppure, sono solo ottanta minuti. Sì, ottanta minuti di colonna sonora martellante, e di ungirato totalmente (totalmente!) tramite infrarossi, termocamere, telecamere 3D ed effetti visivi da computer grafica anni Novanta, di quelli che tempestavano le notti insonni davanti alla PlayStation. Un mal di testa che non vi raccontiamo, per un'opera che si divincola da qualsiasi stereotipo, preferendo l'istinto e l'ambizione di mettere insieme qualcosa ...