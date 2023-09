Aggro Dr1ft | la recensione del film di Harmony Korine con Travis Scott

(Di domenica 3 settembre 2023) Il, del 2023 Regia:. Cast:, Jordi Mollà. Genere: Drammatico. Durata: 80 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima al Festival di Venezia. Trama: Nello squallido ventre criminale di Miami, un esperto sicario si lancia alla ricerca spietata del suo prossimo obiettivo. Ripreso interamente con lenti termiche, l’uomo si muove in un mondo perverso in cui regnano incontrastate violenza e pazzia. La tensione porta a un viaggio psichedelico in cui il limite tra predatore e preda quasi scompare. “Non volevo fare esattamente un. Volevo fare cio? che viene dopo un”. È con questa ambiziosa dichiarazione di intenti che nei giorni scorsiha ...

Marco Giusti per DagospiaCerto l'oggetto più strano visto finora a Venezia, e presentato per non turbare il sonno di nessuno fuori concorso ieri a mezzanotte, è lo sperimentalissimo '', violento film di ..., un'esperienza sensoriale unica e psichedelica. Un Korine estremo che mescola i codici visivi di domani presentando una stupefacente deriva formalista. Fuori Concorso a Venezia 80.Mal di testa a parte, stiamo ancora ragionando su, lo sperimentale esercizio di Harmony Korine , che ha scelto Venezia 2023 per presentarlo in anteprima. Stiamo ragionando, e sì, lo ...

