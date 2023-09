AEW | Ecco l’avversario per Ricky Starks ad All Out | Bryan Danielson pronto a tornare in azione

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 3 settembre 2023) Come vi abbiamo riportato, Tony Khan ha deciso di licenziare per giusta causa CM Punk. La notizia ha fatto il giro del mondo suscitando clamore. Si sono quindi sciolti tutti i dubbi sulla presenza del ragazzo di Chicago ad All Out. Punk non ci sarà. Ieri notte a Collision è stato annunciatodiper stanotte. Si tratta di un grande ritorno. L’American DragonLa puntata di ieri notte di Collision si è aperta conil quale si è presentato sul ring per sfidare il leggendario“The Dragon” Steamboat ad un Strap Match ad All Out.ha messo la firma sul contratto per scoprire poi che il suo avversario sarà si un “dragone”, ma non quello che lui pensava. A quel punto ...