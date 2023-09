AEW | Dopo il licenziamento | CM Punk potrebbe attaccare duramente la compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 3 settembre 2023) La scorsa notte, l’AEW ha comunicato ildi CM: la notizia, ovviamente, ha sconquassato il mondo del wrestling, generando reazioni diverse tra i fan. A Collision, Tony Khan ha parlato pubblicamente dell’accaduto, arrivando a dichiarare di aver temuto per la sua vita durante l’alterco avvenuto nel backstage di All In a Londra. Questa notte, l’AEW terrà All Out in quel di Chicago, patria di CM: ovviamente, ci si aspetta un pubblico ostile, ma la situazionepresto peggiorare ulteriormente. I rumours CMè conosciuto anche e soprattutto per i suoi modi di fare, spesso poco ortodossi, che non conoscono mezze misure. Secondo Sports Illustrated, alcune fonti vicine ad AEW e, il wrestler sarebbe pronto a reagire pubblicamente al suo ...