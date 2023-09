Addio Aberico Porcaro | una vita tra lavoro e la passione per i cavalli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRicerca ee passioni, si divideva con grande maestria il compianto Alberico. Il Consorzio Campale Stabile e laper il mondo equestre, contagiato dalla compagna Maria. Albericofu presidente e legale rappresentante del Consorzio, quando nel maggio del 1998 venne chiamato a dirigere, in collaborazione con la Protezione Civile, le attività di alcune aziende impegnate nell’emergenza post-alluvione avvenuta nel territorio di Sarno in provincia di Salerno. Da lì, una lunga serie di successi imprenditoriali, la creazione in un consorzio sempre più performante, con un raggruppamento di 68 medio/piccole imprese, specializzate in svariati settori, ed operanti su tutto il territorio nazionale. E poi, la grandeper ...