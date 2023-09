Adagio è il film più intimista di Stefano Sollima | il suo addio alla trilogia sulla Roma criminale

Leggi su gqitalia

(Di domenica 3 settembre 2023)chiude lacon, il suopiù, in concorsoMostra del cinema di Venezia. Il regista di Suburra lo definisce un «noir su tre vecchi della Banda della Magliana, leggende feritefine delle loro vite e piene di rimorsi, che provano a redimersi in una notte». La notte è di quelle apocalittiche, da graphic novel: gli incendi circondano la città eterna e dal cielo scende cenere, non la pioggia insistente di Suburra. Paulniuman (Valerio Mastandrea), Daytona (Toni Servillo) e Romeo, detto “il Cammello” (un irriconoscibile Pierfrancesco Favino), non si sentono e incontrano da anni. Il primo è diventato cieco, il secondo convive con una ...