(Di domenica 3 settembre 2023)in strada in via Melchiorre Gioia, angolo viale Sturzo a, dove ieri sera un ragazzo egiziano di 21 anni è stato aggredito da un uomo probabilmente connazionale. La vittima, che al momento è ricoverata al Niguarda in gravi condizioni, era insieme ad altre cinque persone egiziane quando, senza alcun apparente motivo, è stato avvicinato dall’aggressore e colpito con un fendente...

... anche alla luce dell'ultimo evento delittuoso - con l'che ha portato alla morte ... a chiudere sia il sottopassaggio ferroviario che la stazione di Calolziocorte in orario. E' ...... tutti pronti per Lecce - Lazio Attualità [ 20/08/2023 ]a Santa Sabina, ascoltato ... maggiorazione per lavoro festivo, maggiorazione per il lavoro, ecc.) per "lenire il ...... l'di Palù e la tragica morte di un motociclista 44enne di Minerbe. A "tenere banco" anche il "mistero" del volo privatosu Verona, mistero poi svelato. Collage delle ...

Accoltellamento notturno a Milano, ferito un 21enne Gazzetta del Sud

Accoltellamento in strada in via Melchiorre Gioia, angolo viale Sturzo a Milano, dove ieri sera un ragazzo egiziano di 21 anni è stato aggredito da un uomo ...Il degrado alla stazione all’esame del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura LECCO – L’elevazione del livello di sicurezza nella stazione ferroviaria e nelle aree adi ...