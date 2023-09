Abruzzo | i tormenti dell’uomo che ha ucciso l’orsa Amarena | «Da tre giorni non dormo e non mangio | anche la mia famiglia alla gogna»

(Di domenica 3 settembre 2023) È a pezzi Andrea Leombruni, l’uomo indagato per aver sparato il colpo di fucile che ha, la sera del 31 agostoperiferia di San Benedetto dei Marsi, in. «Sono treche none non, non vivo più, ricevo in continuazione telefonate di morte, messaggi; hanno perfino chiamato mia madre 85 enne, tutta la miaè sotto una», dice oggi all’Ansa l’uomo, gli occhi lucidi dal dolore e dperdita del sonno. A fare da sentinella sul balcone della sua casa, lì dove è partito il colpo mortale, c’è un parente: danella zona c’è un gran traffico di curiosi, e Leombruni e la suahanno paura di ...

È a pezzi Andrea Leombruni, l'uomo indagato per aver sparato il colpo di fucile che ha ucciso l'orsa Amarena, la sera del 31 agosto alla periferia di San Benedetto dei Marsi, in. "Sono tre giorni che non dormo e non mangio, non vivo più, ricevo in continuazione telefonate di morte, messaggi; hanno perfino chiamato mia madre 85 enne, tutta la mia famiglia è sotto una ...... cuore storico del Parco Nazionale d'- Lazio - Molise per promuovere la lettura. In piazza ... verso la risoluzione dei, dubbi e conflitti che attanagliano le coscienze. Perché è solo ...È a pezzi Andrea Leombruni, l'uomo indagato per aver sparato il colpo di fucile che ha ucciso l'orsa Amarena, la sera del 31 agosto alla periferia di San Benedetto dei Marsi, in. "Sono tre giorni che non dormo e non mangio, non vivo più, ricevo in continuazione telefonate di morte, messaggi; hanno perfino chiamato mia madre 85 enne, tutta la mia famiglia è sotto una ...

San Benedetto. Un sit-in in paese per protestare contro l'uccisione con una fucilata dell'orsa Amarena, mamma di due cuccioli rimasti soli e… Leggi ...