A Taranto 2 deviazioni per autobus Kyma mobilità

(Di domenica 3 settembre 2023) A causa dei lavori che interessano la sede stradale in via "Scoglio del Tonno", subiranno variazioni i percorsi da e per il quartiere2 delle linee n.6, n.8 e n.18 deglidi. Per la linea n.8, in particolare, è temporaneamente sospeso il capolinea CEP di Via Lago di Garda ed è istituito il capolinea provvisorio in via Scoglio del Tonno. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito e sulle pagine Facebook e Instagram di.