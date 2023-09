A scuola senza pensieri | acquisti ' last minute' a un super prezzo

Leggi su today

(Di domenica 3 settembre 2023) Ci siamo: tra qualche giorno ricomincerà la. Se avete figli che frequentano le elementari e le medie in particolare, questo è un periodo frenetico per acquistare tutto l'occorrente per affrontare le lezioni, dagli zaini agli astucci, dalla cancelleria ai diari scoici.Back to school...