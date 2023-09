A Montmelò vince Espargaro | caduta per Bagnaia e Bastianini

(Di domenica 3 settembre 2023) MONTMELO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo la gara sprint, Aleixha vinto anche la gara della domenica del Gran Premio di Catalunya, in scena sul tracciato del. Doppietta Aprilia sul podio, grazie al secondo posto di Maverick Vinales. Terzo gradino del podio per la Ducati Prima Pramac di Jorge Martin che precede il compagno di squadra Zarco. Quinta l'Aprilia RNF di Oliveira, sesto, invece, Alex Marquez (Ducati Gresini). Seguono, nell'ordine, la top ten Fabio Quartararo (Yamaha), Jack Miller (Ktm), Augusto Fernandez (Ktm GasGas). La gara è ripresa dopo la sospensione causa bandiera rossa al primo giro: coinvolti nelle cadute iniziali, tra gli altri,, entrambi costretti al ritiro e portati al centro medico. La Ktm di Binder è passata sopra le gambe del pilota campione del mondo. “In una ...

Alla curva 3 del circuito didopo la partenza del Gp Bagnaia scivola ed è colpito dalla Ktm di Binder sulla gamba. Secon Vinales, terzo Martin su DucatiShow must go on! L'Aprilia fa festa a Barcellona . Dopo aver portato a casa la Sprint Race la casa di Noaleanche il Gran Premio di Catalunya . Nella gara delè doppietta con Aleix Espargaro che concede il bis davanti al compagno di squadra Maverick Vinales . Podio per la Ducati di Jorge ...Successo di David Alonso nel GP di Catalogna della Moto3 a. Lo spagnolo del team Aspar precede Jaume Masia, secondo, e José Antonio Rueda, al primo podio in carriera. Decide tutto l'ultimo giro, in cui scivola il leader del Mondiale, Daniel Holgado, ...