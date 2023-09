A che ora Sinner-Zverev agli US Open? Programma | ordine di gioco | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Jannikaffronterà Alexanderottavi di finale degli US2023. L’appuntamento è per la notte di martedì 5 settembre, sarà il secondo match all’Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 01.00 italiane: il match tra Kasatkina e Sabalenka aprirà la sessione, poi toccherà al tennista italiano che incrocerà il temibile tedesco. Si preannuncia una partita di assoluto spessore tecnico, particolarmente equilibrata e avvincente. L’altoatesino, reduce dalla vittoria contro lo svizzero Stan Wawrinka, ha tutte le carte in regola per avere la meglio sul teutonico, che ha avuto la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov. Jannikoccupa il sesto posto nel ranking ATP e vuole proseguire la propria caccia alla quarta posizione, mentre Alexanderè in grande ripresa dopo i ...