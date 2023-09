A 13 anni senza verità sull’omicidio Vassallo | Pollica scende in marcia in ricordo del sindaco

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa)- A pochi giorni che precedono il 13esimoversario della morte delpescatore di, Angelo, la Fondazione “Angelopescatore” insieme a rappresentanti delle Istituzioni e della società civile, è scesa in strada, in, lungo la strada che collega il porto di Acciaroli con il luogo dell’omicidio, per ricordare ilambientalista e chiederee giustizia sull’efferato assassinio del primo cittadino. Ambientalista,del borgo cilentano di, con un passato da consigliere provinciale a Palazzo Sant’Agostino in Provincia a Salerno e di Presidente della Comunità Montana , pescatore ...

Missili e aereipilota, così l'Ucraina può colpire la Russia a 1.500 km di distanza Secondo l'... ha ricordato l'importanza della lotta contro chi non ha rispettato la legge negliscorsi: '......dimenticare che non potremo rinunciare a un forte incremento degli investimenti sugli Its e ... Negli ultimi diecila contrazione della popolazione giovanile italiana ha interessato, in ...di 56, allevatore dello stesso Comune, subito denunciato in stato di libertà. I piccoli erano ... rimanendo a casaattivarsi autonomamente. La lunga agonia L'animale è deceduto per emorragia ...

Ventisei anni senza Lady D, con un'altra regina a Buckingham Palace e il solo Henry a ricordarla RaiNews

Fabrizio Corona ancora nei guai: senza patente, ha fatto una manovra azzardata ad alta velocità. E quando i carabinieri lo hanno fermato in viale Forlanini a Milano, hanno accertato che ...Livia Cavallito, 51 anni, torinese d’origine ... Non se lo aspettava, giura di averci provato come si fanno tante cose così, quasi per caso, ma senza credere di poter vincere davvero. “Questo è un ...