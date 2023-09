4 Ristoranti con Alessandro Borghese | nuova stagione su Sky e NOW

Leggi su digital-news

(Di domenica 3 settembre 2023) Bagagli chiusi, sta per ripartire l’avvincente viaggio tra i ristoratori italiani di. Le nuove sfide dell’iconico show, diventato un cult della televisione italiana, prendono il via domenica 3 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, quando chefsalirà a bordo del suo inconfondibile van dai vetri oscurati, pronto a macinare chilometri su chilometri per scoprire le nuove tendenze della cucina nostrana e per...