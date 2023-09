3 settembre 1989 | la scomparsa di Gaetano Scirea VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 3 settembre 2023) Il 3e quel vuoto lasciato daIl 3del, in un tragico incidente stradale, perde la vita. L’ex capitano della Juventus ed allora vice-allenatore dei bianconeri era andato a visionare, in Polonia, i prossimi avversari in Coppa Uefa della Vecchia Signora: il Górnik Zabrze. Un furgone, però, tamponò la macchina durante il viaggio di ritorno. Nella vettura erano presenti delle taniche di benzina e a causa dell’impatto l’auto prese fuoco. Trasportarono, il Campione del Mondo, presso un ospedale vicino. Purtroppo, però, a causa delle ustioni i medici non poterono far nulla se non costatarne il decesso. Sandro Ciotti diede la notizia la domenica sera durante il programma “La Domenica Sportiva”. In ...