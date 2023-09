Zola | “Servono regole che facciano investire sulle giovanili”

Si tratta di match non ufficiali cheai team per testare la condizione fisica, provare ... Tra questi si possono citare Gianfranco, Luca Toni, Samuel Eto'o, Clarence Seedorf, Fabio ...Ho avuto compagni di squadra molto forti comee alcuni li sento ancora come Conti, Suazo e ... I primi mesi da 'disoccupato'giusto a schiarirsi le idee e, dopo il corso da allenatore a ...Per trasformare in gol un calcio da fermo, infatti, qualità non indifferenti e una capacità ... Così come lo fu Gianfranco(20), Miralem Pjanic (16), il già citato Maradona (14), Michel ...

TMW - Zola: "Serie C fondamentale per la crescita. I club investano ... TUTTO mercato WEB

Il vice presidente della Lega Pro ha sottolineato che il compito è quello di stimolare le società ad investire nei settori giovanili ...Gianfranco Zola, neo vice-presidente della Lega Pro, fa l’esempio della Juventus Next Gen: ecco cosa ha detto Gianfranco Zola si presenta come vice-presidente della Lega Pro. Ai microfoni di Sky Sport ...