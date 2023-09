Zelensky sta già abituando i suoi Cosa sa Fabbri | Ucraina | profezia nera

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Per vie sotterranee la guerra inè collegata agli equilibri in Asia e alle convulsioni dell'Africa, scossa da un golpe in Gabon poche settimane dopo il colpo di stato in Niger, dietro cui si intuisce l'influenza russa. Ciò a riprova della dottrina del “linkage” del diplomatico USA Henry Kissinger, secondo cui tutti gli scacchieri sono connessi fra loro. Abbiamo intervistato l'analista geopolitico Dario, direttore della Rivista “Domino”. Dopo il golpe in Niger, dietro il quale si teme l'influsso dei mercenari russi Wagner, ora orfani di Prigozhin, eccone un altro in Gabon.sta succedendo in Africa? «In Niger il quadro è chiaro, mentre in Gabon, dopo solo 48 ore, la situazione è ancora confusa. Tuttavia è palese che la Russia, per il tramite della compagnia di mercenari Wagner, abbia avuto un ruolo, diretto o ...