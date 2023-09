e relativa variante Pro devono ancora essere annunciati ufficialmente ma già compaiono tra gli smartphone abilitati al servizio VoLTE di WindTre . La lista è stata aggiornata al mese di ...È tutto pronto per il debutto del nuovo. Una delle prossime novità della gammasta per arrivare sul mercato europeo. Nel frattempo, nuove indiscrezioni ci confermano le specifiche tecniche dello smartphone, in anticipo ...Stiamo parlando dei dispositivi che arriveranno sul mercato, almeno in quello europeo, con il nome di. Nello specifico, sono emerse informazioni che riguardanoPro 5G . Dopo ...

Xiaomi 13T è dietro l’angolo: eccolo in un render che ne svela un particolare TuttoAndroid.net

Xiaomi 13T is expected to be the global variant of the Redmi K60 Ultra, it will bundle most of the same specifications. But, this time Xiaomi seems doing something differently as they are coming with ...The smartphone market is gearing up for a wave of fresh releases in September 2023 , building on the excitement generated by several impressive phone launches in August. The upcoming smartphones for ...