(Di sabato 2 settembre 2023) La WWE haun tag-per il prossimo episodio diin programma in quel di Boston e che, complice la contemporaneità del live eventin India, avrà un roster decisamente ridimensionato. Charlotte e Shotzi, dopo che The Queen ha aiutato quest’ultima a prevalere contro Bayley stanotte, sfideranno la stessa leader del Damage CTRL e la Women’s Champion IYO Sky, in quello che rimane, ad oggi, l’unico incontroper lo show del TD Garden. NEXT WEEK on #Get ready for @MsCharlotteWWE & @ShotziWWE vs. WWE Women's Champion @Iyo SkyWWE & @itsBayleyWWE! pic.twitter.com/q4tpTNebZJ— WWE (@WWE) September 2, 2023

Steel City Street Fight/Team Championship - Kevin Owens & Sami Zayn vs Damian Priest e Finn Balor I rapporti fra i due membri del Judgment Day sono tesi da diverse settimane, ma ora dovranno ...Nella World Wrestling Entertainment è stato due volteUniversal Champion, una voltaChampion, una volta SmackDownTeam Champion come leader della Wyatt Family e una volta RawTeam ...... ad Augusta, Georgia, e ha vinto 12 volte la cintura di campione del mondo e una volta il titoloTeam. La sua popolarità è legata all'esperienza nella federazione, dove ha vestito i panni ...

WWE: Tag-Team Match annunciato per la prossima puntata di Smackdown, in contemporanea con Superstar Spectacle Zona Wrestling

Meanwhile, a fully recovered Kevin Owens and Sami Zayn defend their Undisputed WWE Tag Team Championship against a Judgment Day duo that seems always on the verge of imploding. Related: Who should ...After SummerSlam, it's time for Payback 2023, including Becky Lynch vs Trish Stratus and Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura.