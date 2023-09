WWE | Grosso nome avvistato a Pittsburgh dove si sta per svolgere Payback

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 2 settembre 2023) A poche ore dalla messa in onda di WWE, è appena giunta una notizia da PWInsider: sembra che Jey Uso, sparito dai radar WWE da un paio di settimane, sia statoin quel dista per iniziare il suddetto evento. Non è trapelato ancora nulla se parteciperà o meno allo show; tuttavia il suo avvistamento potrebbe significare risvolti interessanti poiché ha “abbandonato” la WWE proprio due settimane fa, dopo aver detronizzato il Tribal Chief Roman Reigns e addirittura suo fratello Jimmy, reo di averlo tradito costandogli il match contro Reigns allo scorso Money in the Bank. Lo stesso Jimmy che, a detto di Solo Sikoa nell’ultimo episodio di Smackdown, “ufficialmente” fa ancora parte della Bloodline poiché non è lui a decidere di non volerne fare più parte. Vedremo dunque se ciò avrà a che ...