Wozniacki da sogno! Dopo 3 anni dal ritiro torna e batte Brady | gli highlights

Carolinetorna in campo a 3 anni di distanza dal ritiro e batte in rimonta l'americana Brady con un netto 6 - 3 6 - 1: guarda gli ...Il grandedegli americani, la speranza ultima, apre la rubrica odierna: Ben Shelton , che ... Stiamo parlando del match tra Jennifer Brady e Caroline. La danese è rientrata col botto ...Prosegue il torneo dadi Caroline, numero 623 della classifica Wta. La 33enne danese l'ha spuntata al terzo set sull'americana Brady con il punteggio di 4 - 6 6 - 3 6 - 1. Agli ...

Favola Wozniacki: è agli ottavi dell'Us Open La Gazzetta dello Sport

La danese è riuscita a spuntarla anche nella sfida di terzo turno contro la statunitense Brady, dopo aver perso il primo set, e si è regalata un'interessante battaglia agli ottavi con Coco Gauff. In ...Sta vivendo un sogno Caroline Wozniacki. La danese, tornata in campo a 3 anni di distanza dal ritiro, arriva incredibilmente agli ottavi di finale degli Us Open. Rimonta straordinaria per la ex numero ...