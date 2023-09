Windstorm 3 – Ritorno alle origini | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 2 settembre 2023)3 –: trama, cast e streaming delStasera, sabato 2 settembre 2023,ore 21,20 su Italia 1 va in onda3 –(Ostwind – Aufbruch nach Ora),tedesco del 2017 diretto dalla regista Katja von Garnier. Ilè la continuazione del– Liberi nel vento del 2013 e2 – Contro ogni regola del 2015. Il romanzo è l’omonimo di Kristina Magdalena Henn e Lea Schmidbauer funge da modello. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Mika ancora non sa esattamente cosa sta cercando nella vita e volta le spa Gut ...

alle origini (Avventura, Family) in onda alle 21.20 su Italia 1 , un film di Katja Von Garnier, con Hanna Binke, Jannis Niewöhner, Amber Bongard, Marvin Linke, Thomas Sarbacher, ...Stasera su Italia 1 in prima serata alle 21:20 va in onda3 -alle origini , terzo capitolo della saga iniziata con- Liberi nel vento, il film del 2013 basato sul libro di Carola Wimmer. La pellicola è diretta da Katja von ...Su Italia 1 dalle 21.183 -alle origini. Mika parte in sella al suoalla volta dell'Andalusia, dove si imbattera' nella tenuta di Pedro e in una magica sorgente. Su Rete ...

Windstorm 3 - Ritorno alle origini stasera su Italia 1: trama e cast del ... Movieplayer

21.35 LA PADRINA - PARIGI HA UNA NUOVA REGINA Regia Jean-Paul Salomé con Isabelle Huppert, Yann Sundberg, Belgio/Francia 2020, Commedia. Il reparto antidroga della polizia di Parigi indaga sull’hashis ...Stasera su Italia 1 va in onda Windstorm 3 - Ritorno alle origini: trama e cast del film diretto dalla regista Katja von Garnier.