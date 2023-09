Windstorm 3 - Ritorno alle origini | la recensione | febbre da cavallo

(Di sabato 2 settembre 2023) Ladi3 -, film dove Mika e il suo inseparabilesi trovano in Andalusia per salvare un ecosistema dmire di subdoli affaristi. Stasera su Italia 1 e disponibile su Amazon Prime Video. Da qualche tempo Mika fa degli strani sogni nei quali un gruppo di cavalli selvaggi crea, correndovi intorno, un disegno nel terreno in una zona a lei sconosciuta. Dopo aver condotto delle indagini sul web, scopre come il luogo originario del suo amatosia in Andalusia, dove si trova la leggendaria città di Ora, e decide di partire per un lungo viaggio insieme all'animale. Abbandonato momentaneamente il fidanzato Milan, rimasto al maneggio di famiglia dopo averla accompagnata, Mika ...

alle origini (Avventura, Family) in onda alle 21.20 su Italia 1 , un film di Katja Von Garnier, con Hanna Binke, Jannis Niewöhner, Amber Bongard, Marvin Linke, Thomas Sarbacher, ...Stasera su Italia 1 in prima serata alle 21:20 va in onda3 -alle origini , terzo capitolo della saga iniziata con- Liberi nel vento, il film del 2013 basato sul libro di Carola Wimmer. La pellicola è diretta da Katja von ...Su Italia 1 dalle 21.183 -alle origini. Mika parte in sella al suoalla volta dell'Andalusia, dove si imbattera' nella tenuta di Pedro e in una magica sorgente. Su Rete ...

Windstorm 3 - Ritorno alle origini stasera su Italia 1: trama e cast del ... Movieplayer

La recensione di Windstorm 3 - Ritorno alle origini, film dove Mika e il suo inseparabile cavallo si trovano in Andalusia per salvare un ecosistema dalle mire di subdoli affaristi. Stasera su Italia 1 ...Stasera, sabato 2 settembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Windstorm 3 – Ritorno alle origini (Ostwind – Aufbruch nach Ora), film tedesco del 2017 diretto dalla regista Katja von Garnier.