Wanda Nara torna a Milano e si gode relax | famiglia e… la sua Mercedes!

(Di sabato 2 settembre 2023) La showgirl e imprenditrice argentina si trova in Italia, come racconta con foto e video postati su Instagram

Dopo essersi stabilita a Istanbul, in Turchia,ha viaggiato con i suoi figli a Milano, città che considera da lustri la sua seconda casa. Dopo il ciclo di successi come conduttrice di MasterChef (Telefe) e la notizia del suo problema di ...resta costantemente sotto i riflettori. Dalle sue condizioni all'evoluzione della malattia , fino ad arrivare alle molteplici rivelazioni di amici e familiari, senza dimenticare chi mette ...Le condizioni di salute ditengono col fiato sospeso mezzo mondo. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi è attualmente a Istanbul dove il marito è impegnato nella squadra del Galatasaray. Un giornalista argentino ...

Wanda Nara torna a Milano e scoppia il putiferio: le foto della discordia Corriere dello Sport

Il bomber del Galatasaray, dopo aver giocato il match con la sua squadra, è rientrato in Italia per stare vicino a Wanda ed in questa domenica di fine estate si è messo alla griglia... (da wanda_nara ...Wanda Nara è tornata a Milano: la showgirl e imprenditrice argentina si trova in Italia, come racconta lei stessa con foto e video postati su Instagram. Lady Icardi si gode un po' di relax, la ...