Vuole dare fuoco a un bar per farsi giustizia dopo la morte del figlio | i gestori lo accoltellano

Leggi su tpi

(Di sabato 2 settembre 2023) Un regolamento di conti finito nel sangue. Un uomo è morto a Ferrara ieri sera a seguito di una violenta colluttazione in un locale di via Bologna. La vittima, il 42enne Davide Buzzi, si sarebbe recata al bar Big Town con l’intenzione diall’esercizi. Sarebbe invece morto a seguito di una rissa scoppiata con il titolare del locale e il padre, in cui è stato raggiunto da una coltellata. Ferito anche il 22enne che lo accompagnava, colpito a sua volta da una coltellata al ventre. La coppia era arrivata di una Bmw nera, lasciata parcheggiata in mezzo alla strada, portando con sé una grossa tanica rossa contenente liquido infiammabile. In base a quanto ricostruito finora, il 42enne riteneva i titolari del bar responsabili per ladeldi 19 anni, che aveva perso la vita nella notte tra il 12 e il 13 ...