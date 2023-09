Vuelta | tappa 8 | Roglic | che festa! Evenepoel | incomprensione e rabbia

(Di sabato 2 settembre 2023) L'ottavadellaè vinta in volata da Primozsu Remco, la maglia rossa va a Sepp Kuss. Il commento di Ciro Scognamiglio, in studio con Giacomo ...

L'ottavadellaè vinta in volata da Primoz Roglic su Remco Evenepoel, la maglia rossa va a Sepp Kuss. Il commento di Ciro Scognamiglio, in studio con Giacomo ...Primoz Roglic vince l'ottavadelladi Spagna 2023, con partenza da Denia e arrivo in salita a Xorret de Catì dopo 165 km. Lo sloveno della Jumbo - Visma precede allo sprint il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick - ...Lo sloveno Primoz Roglic , vincitore quest'anno del Giro d'Italia, si è imposto nell'ottavadella, con partenza da Denia e arrivo in salita a Xorret de Catì. Ha preceduto allo sprint il belga Remco Evenepoel , secondo, e lo spagnolo Juan Ayuso Pesquera. A 2' l'altro spagnolo ...

Vuelta di Spagna - È ancora tutto della Jumbo-Visma! Roglic vince la tappa, Kuss nuova maglia Roja. Evenepoel ... Eurosport IT

Dominio totale sulle strade della Spagna da parte della Jumbo-Visma. Nell'ottava tappa della Vuelta, la dura Dénia-Xorret de Catí di 165 km è arrivato l'en plein: Primoz Roglic ha anticipato Remco ...Lo sloveno della Jumbo-Visma batte in volata Evenepoel, lo statunitense suo compagno di squadra è la nuova maglia rossa.