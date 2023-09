Vuelta a España 2023 | il borsino della tappa di oggi Roglic e Vingegaard i favoriti sullo Xorret de Catì

(Di sabato 2 settembre 2023) Laè pronta per una nuova entusiasmantedi salita. L’ottava frazionecorsa spagnola presenta un percorso duro, con 5 GPM e sostanzialmente zero chilometri di pianura. Dopo diverse salite lunghe ma senza pendenza proibitive, i giochi saranno decisi sulle infernali pendenze dellode, 3900 metri costantemente sopra il 10% con punte anche al 22%. LA DIRETTA LIVEDIDALLE 13.10 Un percorso del genere creerà sicuramente distacchi tra gli uomini di classifica che potranno volersi anche giocare la vittoria di. Per quanto visto finora e per caratteristiche del tracciato, il favorito naturale sembra ...

2023, i top della 7a tappa. GEOFFREY SOUPE 10. La vita è bella a 35 anni, specie per chi ha fatto il gregario per più di un decennio e ha visto sempre far festa i compagni. Stavolta tocca a ...Valter: 'È bello lavorare per due capitani così' In un'intervista a In de Leiderstrui, Attila Valter ha parlato di come sta vivendo questa, dei rapporti con i suoi leader e dei progetti futuri.CICLISMO - Amore e Vita è estremamente lieta di congratularsi con il giovane talento francese Lenny Martinez per la sua straordinaria performance nella sesta tappa della, che gli è valsa un prestigioso secondo posto ma soprattutto il primato con la maglia rossa nella classifica generale dove ha spodestato un certo Remco Evenepoel. L'entusiasmo della ...