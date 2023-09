Volley | Europei 2023

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Le big non perdono colpi nella sesta giornata di gare all’Europeo maschile. Francia e Slovenia sbrigano in fretta le pratiche Spagna e Israele. Bene anche Olanda e Turchia che conquista il primo successo. Qualche brivido per la Francia che rischia qualcosa prima di superare 3-0 un combattivo Israele. I francesi faticano in avvio, si trascinano i rivali fino al 20-19 e scavano il solco nel finale per il 25-21 conclusivo. Grande equilibrio anche nel secondo set che si chiude ai vantaggi con i transalpini che si impongono 29-27. Passata la paura di allungare il match, la Francia domina il terzo set vincendo 25-17. Ancora Patry in panchina è ancora Carle top scorer per i francesi con 14 punti. E’ tris di vittorie per la Slovenia vice-campione d’Europa. la squadra di gheorghe Cretu travolge con un secco 3-0 la Spagna che sembra avere esaurito tutte le energie dopo aver sconfitto al debutto ...