Volley | Europei 2023 | Francia e Slovenia sul velluto | primo sigillo per la Turchia

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Le big non perdono colpi nella sesta giornata di gare all’Europeo maschile disbrigano in fretta le pratiche Spagna ed Israele. Bene anche Olanda e, che conquista ilsuccesso. Qualche brivido per lache rischia qualcosa prima di superare 3-0 un combattivo Israele. I francesi faticano in avvio, si trascinano i rivali fino al 20-19 e scavano il solco nel finale per il 25-21 conclusivo. Grande equilibrio anche nel secondo set, che si chiude ai vantaggi con i transalpini che si impongono 29-27. Passata la paura di allungare il match, ladomina il terzo set vincendo 25-17. Ancora Patry in panchina ed ancora Carle top scorer per i francesi con 14 punti. E’ tris di vittorie per lavicecampione ...